В Днепре выздоровел пациент с коронавирусом, трое – заболели

Мужчину уже готовят к выписке, но его жена продолжает оставаться в больнице

В Днепре выздоровел пациент, у которого диагностировали коронавирус. В то же время, инфекцию нашли у троих жителей Днепропетровской области.

Об этом сообщил руководитель областной государственной администрации Александр Бондаренко.

"Первые два случая коронавирусной инфекции в области обнаружили у супругов, которые вернулись из Франции. Только заболев, они сразу самоизолировались и обратились к врачам. Находились под наблюдением в Днепровской городской больнице № 21. Медики делали все, чтобы они как можно быстрее выздоровели. Наконец получили результаты повторных исследований на COVID-19. Анализы показали, что мужчина выздоровел", - заявил он.

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В то же время, у его жены коронавирус пока подтверждается. Мужчину уже готовят к выписке, а супруга остается в больнице под наблюдением специалистов.

Между тем, было зафиксировано три новых случая коронавируса – у местных жителей, которые недавно вернулись из стран, охваченных эпидемией – Испании, Франции и Объединенных арабских эмиратов.

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Заболевшими оказались двое днепрян и житель Никополя. Сейчас медики устанавливают их контакты. Состояние пациентов стабильное, все они получают симптоматическое лечение.

Всего в Днепропетровской области подтверждены шесть случаев COVID-19.

Как сообщал сайт "Сегодня", на утро 27 марта в стране было218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них пять летальных.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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