В Днепре запретили алкоголь и пакеты: как прошла сессия горсовета

Ночью теперь не продадут даже пиво, а тарифы на обучение в музыкальных школах не повысят

Вчера народные избранники Днепра провели очередное заседание. В стенах горсовета всего за полтора часа депутаты успели не только решить сессионные вопросы, но и активно подискутировать на тему поправок в системе госзакупок ProZorro. Кроме того, приняли решение запретить продажу алкоголя в ночное время и поддержали проект запрета на использование в торговле полиэтиленовых пакетов. "Сегодня" выяснила, какие еще изменения грядут в ближайшее время по указке депутатов.

Так, перед началом заседания уже традиционно под стенами мэрии прошел митинг. Вооружившись плакатами "Дайте детям беспрепятственно заниматься в школах", несколько сотен деятелей культуры, студентов музыкальных училищ и родителей, просили у чиновников не поднимать цену на обучение в музыкальных образовательных учреждениях.

"Есть серьезные недоработки в этом вопросе со стороны профильного зама, и со стороны руководителя департамента, и со стороны господина Хорошилова", — рассказал мэр города Борис Филатов, подчеркнув, что плату поднимать не будут, а ответственные за гуманитарную политику города уже получили выговор.

Во время заседания депутаты приняли важное решение, призванное отменить использование в сфере торговли полиэтиленовых пакетов. Власть имущие активно поддержали проект.

В сессионном зале. На заседание пришли полсотни избранников. Фото: М. Журавель

"Дело в том, что за рубежом, во многих скандинавских странах, для продажи и реализации полиэтиленовые пакеты совершенно не используются. А используются пакеты из материалов, близких к целлюлозе и бумаге. Основным источником мусора на территории города является полиэтиленовые пластиковые пакеты. Кроме того, они создают много неудобств: зависают на деревьях, попадают в канализационные системы. Депутаты Верховной Рады пообещали поддержать наше начинание. На законодательном уровне мы будем стараться ограничить реализацию на территории Украины. А начнем с Днепра", — рассказал Михаил Лысенко.

Кроме того одно из важных решений касалось запрета продажи алкоголя. Так, депутаты приняли проект, который запрещает продавать алкогольное пиво, слабоалкогольные напитки и столовые вина начиная с 22:00 до 7:00.

В мэрии уверены, что инициатива значительно улучшит криминогенную ситуацию в городе, потому что большинство преступлений совершаются в результате алкогольного опьянения. Запрет вступает в силу с сегодняшнего дня.

Митинг. Перед горсоветом просили не повышать цены на учебу. Фото: М. Журавель

МИНИМАЛЬНУЮ СУММУ ЗАКУПОК ПОСРЕДСТВОМ ТЕНДЕРА НЕ ИЗМЕНИЛИ

Самое оживленное обсуждение среди депутатов вызвал вопрос госзакупок в системе ProZorro. Некоторые избранники говорили якобы об отмене ProZorro, ссылаясь на коррупционные схемы и нарушение законодательства Украины. При этом градоначальник дал возможность высказаться всем желающим, в том числе авторам проекта, которые пояснили, что речь об отмене ProZorro отнюдь не шла, в документе говорится о повышении порога электронных закупок с 3000 до 200 000 грн.

В конце дискуссии Борис Филатов резюмировал: "Я предложил депутатам, у кого есть по два миллиона депутатских гривен, распространить на пороговые закупки в размере 3000 гривен. Допороговые закупки не отменены. Более того, они теперь будут распространяться на депутатов горсовета. Если мы говорим о том, что боремся с коррупцией, в первую очередь нужно начинать с себя".

Ранее мы писали, что в Днепре запретили ночную продажу алкоголя.

Напомним, в Одессе депутаты отложили "украинизацию" и выделили 39 млн на квартиры сиротам.

А депутаты Харьковского горсовета за пару часов они успели рассмотреть 66 вопросов, перераспределить деньги казны, принять положение о льготниках и определились с перечнем адресов, которым светит отселение из-за строительства станций метро "Одесская" и "Державинская".