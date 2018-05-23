В Днепре запретили ночную продажу алкоголя

Под запрет попало крепкое спиртное, вино, а также пиво и слабоалкогольные напитки

Депутаты Днепровского городского совета запретили продажу алкоголя в ночное время. Соответствующее решение было принято на очередной сессии горсовета.

Под запрет ночной продажи в супермаркетах, магазинах и киосках, с 22 часов вечера до 7 часов утра, попало пиво (кроме безалкогольного), алкогольные, слабоалкогольные напитки и столовые вина.

Без спиртных и слабоалкогольных напитков также будут обходиться все фестивали, концерты и другие массовые мероприятия в Днепре. За исполнением этого решения будет следить инспекция горсовета по вопросам благоустройства, а нарушителям грозит потеря лицензии на розничную торговлю алкоголем. В то же время запрет не касается ресторанов, баров и кафе, имеющих разрешения на продажу крепких напитков.

Депутаты убеждены, что это решение будет способствовать уменьшению количества преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, ранее на сайте мэрии Харькова появилась петиция об ограничении продажи алкоголя и сигарет в ночное время. В документе указано, что невозможность купить выпивку и сигареты в период с 22:00 до 10:00 сделает город более безопасным и подтвердит статус Харькова как спортивной столицы Украины. Кроме того, он предложил увеличить штрафы за распитие спиртных напитков и курение в общественных местах.

Также мы сообщали о решении Шотландии фактически запретить продажу дешевой выпивки, введя минимальную цену за алкоголь. По новым правилам, чем больше алкоголя в напитке, тем дороже он будет. Например, бутылка крепкого сидра подорожает с 4 до 11 фунтов стерлингов, бутылка виски 0,7 литра – до 14 фунтов, 0,75 литра вина с крепостью 13 градусов – до 4,88 фунта.