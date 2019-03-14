В Днепре женщина завалила квартиру хламом и оставила жителей многоэтажки без газа

Соседи боятся пожара, говорят, живут как на пороховой бочке

В Днепре женщина завалила квартиру хламом и оставила жителей многоэтажки без газа 2019-03-14T17:38:00+02:00 Днепр Соседи боятся пожара, говорят, живут как на пороховой бочке













Жильцы дома №8 по улице Инженерной в Днепре страдают от опасного соседства. В первом подъезде дома на втором этаже, живет женщина преклонного возраста, которая коллекционирует… мусор. Соседи не могут повлиять на ситуацию, а обращения в ряд инстанций не помогают.

Марина, соседка старушки Людмилы, рассказала, что недавно в 10 квартирах подъезда пропал газ. Жильцы вызвали аварийную службу. Оказалось, что устранить поломку можно лишь в том случае, если пенсионерка предоставит доступ в свою квартиру, чтобы коммунальщики могли проверить состояние газового оборудования. Однако зайти в жилье не представилось возможным, так как женщина нанесла туда столько мусора, что проход в квартиру просто закрыт пустыми бутылками, пакетами, старой мебелью и прочим хламом.

На место вызвали полицию, однако правоохранители не смогли уговорить женщину попрощаться с любимым мусором. Жильцы не могут самовольно зайти в квартиру соседки и вынести хлам без ее согласия, так как такие действия заходят далеко за правовое поле решения ситуации. Также вызывали социальную службу и медиков, однако предоставить старушке психиатрическое лечение не могут. Дело в том, что сама Людмила должна дать согласие на госпитализацию, а она, понятное дело, не хочет покидать свой мусор.

Марина также рассказала, что пару лет назад актив подъезда уже убирал у женщины в квартире, так как она затопила нижние этажи. Однако эффекта хватило ненадолго, совсем скоро комнаты снова забились мусором. Сама Людмила рассказала, что не помнит, когда в последний раз заходила в дальнюю комнату. Женщина испражняется в подъезде, а за едой ходит в местную церковь, когда в квартире заканчивается место, она несет мусор в подъезд.

В результате: 10 квартир, что остались без газоснабжения (в некоторых живут малые дети), зловоние, тараканы и крысы, возможность пожара или взрыва. Все это мешает жить десяткам людей, которые уже окончательно отчаялись в такой патовой ситуации.

Ранее мы писали, что в Черновцах женщина завалила барахлом квартиру, а 94-летнюю мать выселила в подъезд.

Как сообщалось, жители дома в центре Одессы страдают из-за крыс, одна из них упала в коляску к ребенку. По подсчетам жителей, во дворе живет уже больше сотни грызунов. Люди кивают на 80-летнюю соседку.

"Она складирует хлам у себя дома уже десятки лет. Мы терпели запах до последнего, но теперь из-за крыс тут просто невозможно находиться", — сетует наша собеседница, добавляя, что ежедневно видит, как бабушка подкармливает грызунов.

Также мы писали, что в Ивано-Франковской области 43-летняя женщина устроила свалку в своей квартире.

А в Киеве на Осокорках публично наказали мусорного вандала.

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