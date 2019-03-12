В Тернопольской области семья построила дом из отходов
Для строительства здания семейная пара использовала пять тысяч бутылок
В селе Петриков в Тернопольской области семья учителей построила дом из мусора. Для строительства дома пара использовала пять тысяч бутылок, десяток автошин, дерево и обычную вату. Хозяева подбирали материалы и планировку дома так, чтобы на обогрев тратить меньше. Удалось ли им сэкономить – узнавали журналисты "Сегодня".
Молодая чета учителей долго мечтала о собственном жилье. Накопить не надеялись, поэтому положились на собственную смекалку. Кроме того, в необычном строительстве им помогали родственники. Фундамент с подвалом построили из использованных бутылок – такая подушка из стеклотары хорошо сохраняет тепло. На все про все понадобилось 5 тысяч пустых бутылок. Собирали их всей семьей в ближайшей лесополосе.
Но это не единственные элементы дома, созданные из мусора. Автошины супруги использовали для лестницы в доме. Чтобы сэкономить еще и на электричестве, крышу дома оборудуют солнечными панелями. Отмечать новоселье чета планирует уже через несколько недель.
Ранее украинские разработчики создали необычную посуду для популярного напитка. Кофе наливают в вафельные стаканы и закрывают вафельной же крышкой.
Кроме того, в Украине разработали одноразовую эко-посуду из кукурузы и зубные щетки из целлюлозы.
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