В Днепропетровской области фермеры перекрыли трассу на Киев. Все – из-за земельного вопроса. Участники акции жалуются, что паи, на которых растет их урожай, теперь арендуют сторонние компании.

Дорогу перекрыли вблизи села Светлогорское.

"Мы узнали из публичной кадастровой карты, что без нашего ведома отдали землю в аренду, субаренду – с одной фирмы на другую", – рассказывает фермер Александр Антонюк.

О том, что десятки фермерских паев имеют двойные кадастровые номера и документы, знают и в Криничанской территориальной громаде. Однако помочь не могут. Говорят – землями распоряжаться не вправе.

"Нам были переданы государственные акты о передаче государственной земли в коммунальную собственность Криничанскому поселковому совету. При регистрации было выявлено, что идет накладка нескольких участков", – рассказал "Сегодня" председатель Криничанского сельсовета Игорь Лисовой.

В районном управлении Госгеокадастра уверены: новые арендаторы земли появились по поддельным документам.

"Никаких договоров аренды отдел Госгеокадастра и, соответственно, главное управление не заключали. То есть, действительность этой записи должны установить правоохранительные органы", – объясняет заместитель начальника отдела Госгеокадастра в Криничанском районе Олег Литовченко.

Юристы советуют пострадавшим фермерам собирать документы и идти в суд.

"Следственным отделением подано ходатайство в Криничанский районный суд – с целью недопущения незаконного сбора урожая – наложения ареста на предмет спора, а также на урожай, который находится на земельных участках", – говорит и.о. начальника Криничанского отделения полиции Николай Пономаренко.

Фермеры обещают – если поля им не вернут, через неделю снова перекроют трассу – на сутки.

Кроме того, не так давно в Мелитопольском районе Запорожской области ветераны боев на Донбассе и жители одного из сел перекрыли трассу, выражая свое недовольство графиком маршруток, курсирующих в Мелитополь.

Также ранее на выезде из Броваров, возле КПП Быковня была перекрыта трасса из-за акции протеста.

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