Под Мелитополем жители села и ветераны АТО перекрыли дорогу

Протестующие требовали изменить график движения транспорта и повысить качество перевозок

Под Запорожьем ветераны АТО и жители одного из сел перекрыли трассу. Фото: РИА Мелитополь

Под Мелитополем жители села и ветераны АТО перекрыли дорогу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f6e/435/5c8f6e435687b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f6e/435/5c8f6e435687b.jpg 2019-03-18T12:10:00+02:00 Запорожье Протестующие требовали изменить график движения транспорта и повысить качество перевозок

В Мелитопольском районе Запорожской области ветераны боев на Донбассе и жители одного из сел перекрыли трассу, выражая свое недовольство графиком маршруток, курсирующих в Мелитополь, а также качеством перевозок.

Как стало известно, протесты устроили жители села Новгородковка совместно с ветеранами АТО, которые перекрыли трассу в направлении Херсона, передает "РИА Мелитополь".

Активисты требовали от областной власти повлиять на перевозчика и изменить график движения маршруток. По словам протестующих, перевозчик меняет график, как ему удобно, из-за чего жители села не могут вовремя добраться в Мелитополь на работу, в больницу и пол другим вопросам. При этом первые автобусы идут в город только в 10 и 11 часов утра.

На акцию протеста уже отреагировал заместитель губернатора Запорожской области Андрей Антонов, который призвал жителей села подготовить предложения с четким новым графиком данного маршрута и подготовить обращения сельсоветов в поддержку нового графика маршрута.

Напомним, ранее мы сообщали, что на выезде из Броваров, возле КПП Быковня была перекрыта трасса из-за акции протеста. Местные жители протестовали против коррупции в правоохранительных органах.

А перед этим в Киеве на Осокорках акция против застройки закончилась стычками с полицией. Копы задержали около 40 протестующих. Участники, которые во время акции протеста пытались снести забор вокруг строительной площадки, выступают против застройки, поскольку считают ее незаконной.

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