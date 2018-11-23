В Днепропетровской области горел жилой дом: погиб мужчина

Вчера, 08:25

Причину возгорания сейчас устанавливают правоохранители

Фото: 56nv.ru
Фото: 56nv.ru

В Днепропетровской области в жилом доме произошел пожар. Спасатели обнаружили тело мужчины, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Огонь в одноэтажном жилом доме на улице Гагарина в селе Марьянское Апостоловского района вспыхнул 22 ноября. На момент прибытия спасателей пожар уже повредило крышу, стены и домашнее имущество на площади 20 "квадратов".

"На пожаре обнаружено тело погибшего человека", – рассказали в ГСЧС и отметили, что причина пожара и данные погибшего человека устанавливают правоохранители.

К ликвидации пожара были привлечены четыре человека личного состава и одна единица пожарно-спасательной техники.

Напомним, недавно в поселке Знаменовка Днепропетровской области в доме произошел пожар, в результате которого погиб мужчина.

Ранее мы уже писали, что с начала 2018 года в Украине жертвами пожаров стали 1,5 тысяч человекКак рассказали в ГСЧС, основными причинами возникновения пожаров в Украине и как следствие гибели людей являются небрежность украинцев и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности в быту.
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