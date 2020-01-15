В Днепропетровской области иностранец убил знакомого и пустился в бега

Подозреваемый более двух лет скрывался от полиции по всей Украине

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В Харькове сотрудники Каменского отдела полиции Днепропетровской области задержали иностранца, подозреваемого в совершении умышленного убийства.

Как сообщили в полиции, тело погибшего обнаружили 14 сентября 2017 года в лесополосе Криничанского района.

"В ходе проведенных оперативных мероприятий полицейские установили личность погибшего. Им оказался 22-летний гражданин Марокко. Было открыто уголовное производство по статье об "умышленном убийстве", - заявили копы.

Полицейские выяснили, что накануне гибели мужчина поехал на автомобиле в Одессу со своим 22-летним приятелем, гражданином Палестины, собираясь поступить в вуз. В ходе расследования выяснилось, что по дороге было совершено убийство, а злоумышленник забрал личные вещи погибшего и сбежал с места происшествия.

После этого палестинец начал скрываться по всей территории Украины, постоянно меняя место жительства.

В результате проведения следственно-оперативных мероприятий в начале января 2020 года полицейские задержали подозреваемого в Харькове. По согласованию с местной прокуратурой мужчине сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. Позже ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что в декабре киевская полиция отчиталась о регистрации 69 умышленных убийств в 2019 году – это на 18 меньше, чем годом ранее. Нераскрытыми считаются три убийства.

Ранее "Сегодня" сообщали об одном из таких жутких преступлений. Подробнее в видеосюжете:

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