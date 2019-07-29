/ Фото: Нацполиция

В Днепропетровской области мужчина бросил гранату под автомобиль – пострадали пассажиры https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C 2019-07-29T11:40:38+03:00 Днепр Злоумышленником оказался местный житель, бывший военнослужащий

В Никополе мужчина бросил под автомобиль гранату РГД-5. В результате два пассажира автомобиля получили телесные повреждения. Об этом сообщили в Нацполиции Днепропетровской области.

Инцидент случился на перекрестке улицы Новикова и Коцюбинского около 22:53. В результате взрыва два пассажира автомобиля получили многочисленные осколочные ранения. Сейчас пострадавшие лица находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает.

Эксперты-взрывотехники изъяли с места происшествия фрагменты гранаты РГД-5. Правоохранители установили подозреваемого в преступлении и доставили его в отделение полиции. Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст.15 (покушение на преступление) п.1,5 ч. 2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Виновнику грозит лишение свободы до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Ранее в Фастове мужчина угрожал взорвать гранату на центральной площади города. Вскоре оперативники задержали нарушителя неподалеку от это площади. Им оказался 35-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения, бывший военнослужащий.

Кроме этого, недавно в Ровенской области в дом жителя села Яцковичи неизвестные бросили гранату. Пострадавшим оказался 57-летний работник лесничества и депутатом Березновского районного совета Юрий Гапон.

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