В Днепропетровской области мужчина бросил гранату под автомобиль – пострадали пассажиры

В Никополе мужчина бросил под автомобиль гранату РГД-5. В результате два пассажира автомобиля получили телесные повреждения. Об этом сообщили в Нацполиции Днепропетровской области.
Инцидент случился на перекрестке улицы Новикова и Коцюбинского около 22:53. В результате взрыва два пассажира автомобиля получили многочисленные осколочные ранения. Сейчас пострадавшие лица находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает.
Эксперты-взрывотехники изъяли с места происшествия фрагменты гранаты РГД-5. Правоохранители установили подозреваемого в преступлении и доставили его в отделение полиции. Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.
Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст.15 (покушение на преступление) п.1,5 ч. 2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Виновнику грозит лишение свободы до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
Ранее в Фастове мужчина угрожал взорвать гранату на центральной площади города. Вскоре оперативники задержали нарушителя неподалеку от это площади. Им оказался 35-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения, бывший военнослужащий.
Кроме этого, недавно в Ровенской области в дом жителя села Яцковичи неизвестные бросили гранату. Пострадавшим оказался 57-летний работник лесничества и депутатом Березновского районного совета Юрий Гапон.
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