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В Мариуполе мужчина установил гранату вместо сломанного замка в квартире

28 июля, 22:53

Полиция квалифицировала его действия как покушение на умышленное убийство

Фото: dn.npu.gov.ua
Фото: dn.npu.gov.ua.

В Мариуполе Донецкой области мужчина установил гранату вместо сломанного дверного замка. Об этом сообщает пресс-служба полиции в воскресенье, 28 июля.

Как сообщается, 27 июля около 11.30 в полицию поступил звонок от местных жителей, которые сообщили, что в одной из квартир многоэтажки в центре города прогремел взрыв. На место происшествия прибыли наряды полиции и взрывотехников.

В квартире полицейские нашли куски взрывного устройства, их изъяли для экспертизы. Мужчины, который снимал квартиру, при взрыве дома не было. Его личность установили за несколько часов.

Им оказался ранее судимый местный житель 1986 года рождения. Мужчина рассказал, что сам изготовил  устройство и поставил его на дверь как "альтернативу замка". 

По факту ЧП возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 15 ч .1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство) и по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. 

Ранее в Киевской области участник антитеррористической операции после ссоры с женой взорвал гранату.

Также мы сообщали о подрыве гранаты в помещении банка в Луганской области.

Новости "Сегодня" писали, что в Харьковской области мужчина спас более полусотни людей от взрыва гранаты. Пострадать в салоне могли все, потому что осколки такой взрывчатки разлетаются на 200 метров.


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Тег взрыв, граната, замок, Мариуополь

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Сегодня

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