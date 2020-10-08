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В Днепропетровской области мужчина напал на женщину-полицейского

8 октября, 12:48

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Нападающему грозит до пяти лет тюрьмы

В Кривом роге Днепропетровской области правоохранители задержали 43-летнего мужчину за нападение на женщину-полицейского. Он набросился на нее и ударил в лицо.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, вечером 7 октября патрульные выехали на вызов о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. В ходе опроса мужчина вел себя агрессивно, не реагировал на замечания и напал на сотрудницу полиции с кулаками.

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За нанесение телесных повреждений полицейскому, при исполнении служебных обязанностей, нападающего задержали.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

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Ранее мы сообщали, под Киевом две пьяные женщины напали на копов.

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Также напомним, в Житомире на полицейских напали неизвестные с оружием.

А в Одессе мужчина ударил в грудь ножом правоохранителя. Подробности смотрите в видеосюжете:

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