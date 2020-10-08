В Днепропетровской области мужчина напал на женщину-полицейского

Нападающему грозит до пяти лет тюрьмы

В Кривом роге Днепропетровской области правоохранители задержали 43-летнего мужчину за нападение на женщину-полицейского. Он набросился на нее и ударил в лицо.



Как рассказали в пресс-службе ГУНП, вечером 7 октября патрульные выехали на вызов о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. В ходе опроса мужчина вел себя агрессивно, не реагировал на замечания и напал на сотрудницу полиции с кулаками.

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За нанесение телесных повреждений полицейскому, при исполнении служебных обязанностей, нападающего задержали.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

Ранее мы сообщали, под Киевом две пьяные женщины напали на копов.

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Также напомним, в Житомире на полицейских напали неизвестные с оружием.

А в Одессе мужчина ударил в грудь ножом правоохранителя. Подробности смотрите в видеосюжете:

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