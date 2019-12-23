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В Днепропетровской области пенсионер развращал пятилетнюю девочку

23 декабря, 13:00

Мужчина оказался родственником ребенка

Фото из открытых источников (иллюстрация)

Фото из открытых источников (иллюстрация)

В Кривом Роге 68-летнего пенсионера подозревают в развращении пятилетней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Днепропетровской области.

Об инциденте копам 22 декабря сообщили родители ребенка. Пенсионер оказался родственником девочки. Мужчину уже задержали и сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (развращение несовершеннолетних)", – рассказали в полиции и отметили, что педофилу теперь грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, 19 декабря Верховна Рада проголосовала за введение реестра педофилов, доступ к которому будут иметь правоохранители и сотрудники учебных учреждений.

Кроме того, ранее Верховная Рада Украины отклонила закон о химической кастрации педофилов. Этот закон ранее вызвал волну негодования у экспертов. Некоторые указывают, что шансы жертв такого "лечения" (химической кастрации) выиграть суд против Украины очень высоки. Также отмечается, что не все подобные преступники больны педофилией. Читайте подробнее в материале "Сегодня": Каким будет контроль над педофилами в Украине: химическая кастрация, реестр и сроки.

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пенсионер полиция педофилия девочка Кривой Рог Днепропетровская область

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