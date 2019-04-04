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В Днепропетровской области подросток упал в заброшенный карьер

Сегодня, 20:32

У ребенка – открытая черепно-мозговая травма и ушибы

Фото: Pixabay
В Днепропетровской области подросток упал в заброшенный карьер //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/63e/db2/5ca63edb20d19.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/63e/db2/5ca63edb20d19.jpg Днепр У ребенка - открытая черепно-мозговая травма и ушибы

В городе Желтые Воды Днепропетровской области мальчик 2003 года рождения упал в заброшенный карьер. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС.

Так, 4 апреля в 12:15 к спасателям поступило сообщение, что в городе Желтые Воды мальчик упал в заброшенный карьер.

"По прибытию к месту происшествия, спасатели установлено, что несчастье случилось, когда трое друзей гуляли по территории заброшенного карьера, где ранее добывали железную руду. Из-за собственной неосторожности, один из мальчиков упал, и по пологому уклону скатился на дно карьера на глубину около 200 метров", – говорится в сообщении.

С помощью спасательной веревки спасатели спустились к ребенку и помогли подняться на поверхность.

Работники "скорой помощи" мальчика 2003 года рождения обследовали. Ему поставили предварительный диагноз "открытая черепно-мозговая травма, ушиб правой руки и ноги". Ребенка направили в специализированную медико-санитарную часть города Желтые Воды.

Напомним, в Полтавской области подросток упал в карьер с высоты более 50 метров. Друзья парня сразу же сообщили о несчастном случае охраннику предприятия.

Ранее во Львове, на одной из строительных площадок по улице Стрыйской упал в лифтовую шахту и выжил 32-летний житель Хмельницкого.

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Тег ребенок, спасатели, травма, карьер, ГСЧС

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