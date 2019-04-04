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В Ровенской области пьяная мать неделю держала ребенка в квартире: мальчик в больнице

Сегодня, 16:07

Из квартиры на седьмом этаже "пленника" свобождали спасатели ГСЧС с помощью автолестницы

Фото: ГСЧС
В Ровенской области пьяная мать неделю держала ребенка в квартире: мальчик в больнице //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/600/981/5ca600981b85f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/600/981/5ca600981b85f.jpg Запад Из квартиры на седьмом этаже «пленника» свобождали спасатели ГСЧС с помощью автолестницы

В Ровенской области 24-летняя жительница города Вараш на неделю ушла "в запой" и все это время держала 4-летнего сына в закрытой квартире. Чтоб освободить малыша из "плена" на 7-этаже, на помощь пришли спасатели и патрульные. После этого ребенка отправили в больницу.

Патрульные выяснили, что в течение семи дней мать не приводила четырехлетнего сына в садик. Когда их жилищу пришли социальные работники, женщина, находившаяся в квартире с ребенком, на стук в дверь не реагировала. Об этом сообщают в полиции.

Работники ГСЧС попали в квартиру на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома с помощью автолестницы через окно. Только увидев спасателей, хозяйка открыла дверь. Мальчик в тот момент играл в комнате. Теперь он находится детском отделении одной из больниц.

Как оказалось, мать была в состоянии сильного опьянения – 3,15 промилле алкоголя в крови.

Выяснилось, что она неоднократно попадала в поле зрения социальных служб из-за алкоголя и ненадлежащее исполнение материнских обязанностей.

Относительно горе-матери полицейские составили административный протокол  и направили на рассмотрение в местный суд.

Напомним, недавно в городе Вараш Ровенской области взрослый мужчина вытащил ребенка из магазина и толкнул со ступенек, вследствие чего девочка сильно упала.


Ранее сообщалось, что в Ровно суд отправил за решетку гражданина Грузии, который избил свою жену и трехмесячную дочку.

Также мы писали, что в Днепре отец избивал 8-месячного ребенка.

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Тег ребенок, алкоголь, мать, ровно

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