Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,66
27,35

На Днепропетровщине полицейский продавал боеприпасы через интернет: появилось видео задержания

7 ноября, 10:13

Мужчину с поличным задержали в отделении почты

В Днепропетровской области полицейские задержали своего коллегу, который продавал боеприпасы через интернет.

Как рассказали в пресс-службе полиции региона, еще в сентябре полицейские нашли объявление о продаже патронов. Позже выяснилось, что сбытом занимался их коллега из Павлограда. Мужчину задержали в отделении почты – он пытался отправить своему клиенту семь упаковок с патронами. Всего у него изъяли 350 патронов калибра 5,6 мм.

Реклама

В тот же день мужчину задержали, сейчас решается вопрос о вручении ему подозрения. Теперь ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, недавно новости "Сегодня" рассказывали, как возле одного из супермаркетов Киева задержали иностранца с целым арсеналом оружия.

Кроме того, мы сообщали, что в Киевской области объявлен месячник сдачи оружия. Людей, которые в течение месяца принесут правоохранителям пистолеты, ружья, боеприпасы и взрывчатку, освободят от уголовной и административной ответственности.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

полиция сбыт полицейский павлоград Днепропетровская область боеприпас

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Проект европейского масштаба: ДТЭК запустил Покровскую СЭС мощностью 240 МВт
Проект европейского масштаба: ДТЭК запустил Покровскую СЭС мощностью 240 МВтЭкономика
Мощный взрыв прогремел в Днепре, появились фото и видео
Мощный взрыв прогремел в Днепре, появились фото и видеоДнепр
Суд вынес приговор за резню в Павлограде: 19-летний парень получил пожизненное
Суд вынес приговор за резню в Павлограде: 19-летний парень получил пожизненноеДнепр
В Днепре в общежитии парень выстрелил студентке в голову и пытался покончить с собой
В Днепре в общежитии парень выстрелил студентке в голову и пытался покончить с собойДнепр
Пожар со взрывом в Днепре: спасатели рассказали подробности
Пожар со взрывом в Днепре: спасатели рассказали подробностиДнепр
В Днепре водитель силой вытащил пассажирку из маршрутки
В Днепре водитель силой вытащил пассажирку из маршруткиДнепр

Новости партнеров

Loading...
загрузка...