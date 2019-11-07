На Днепропетровщине полицейский продавал боеприпасы через интернет: появилось видео задержания

В Днепропетровской области полицейские задержали своего коллегу, который продавал боеприпасы через интернет.

Как рассказали в пресс-службе полиции региона, еще в сентябре полицейские нашли объявление о продаже патронов. Позже выяснилось, что сбытом занимался их коллега из Павлограда. Мужчину задержали в отделении почты – он пытался отправить своему клиенту семь упаковок с патронами. Всего у него изъяли 350 патронов калибра 5,6 мм.

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В тот же день мужчину задержали, сейчас решается вопрос о вручении ему подозрения. Теперь ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, недавно новости "Сегодня" рассказывали, как возле одного из супермаркетов Киева задержали иностранца с целым арсеналом оружия.

Кроме того, мы сообщали, что в Киевской области объявлен месячник сдачи оружия. Людей, которые в течение месяца принесут правоохранителям пистолеты, ружья, боеприпасы и взрывчатку, освободят от уголовной и административной ответственности.

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