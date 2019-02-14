В Днепропетровской области прошли масштабные военные учения: появились впечатляющие фото

Военные в поле отрабатывали ведение боя и оборонительные мероприятия

В Днепропетровской области прошли масштабные военные учения: появились впечатляющие фото Журавель Максим 2019-02-14T14:19:00+02:00 Днепр Военные в поле отрабатывали ведение боя и оборонительные мероприятия



























Как стало известно, учения проходили на Новомосковском общевойсковом полигоне. Там воины отрабатывали подготовку к оборонительному бою, его ведение и наступательные действия.

"Танковые экипажи выполняли боевые стрельбы штатным артиллерийским выстрелом из танков, а экипажи БМП вели огонь из боевых машин пехоты в условиях оборонного и наступательного боя. Также военнослужащие из штатного вооружения выполняли огневые задачи", – отметили в пресс-службе Минобороны Украины.

В учениях приняли участие не только солдаты, но и командиры рот, которые отрабатывали мероприятия по взаимодействиям с танковыми подразделениями. Личный состав же повышал свои профессиональные умения по уничтожению танков и стрельбе из пулеметов. Кроме того, военные отрабатывали умение оказывать медицинскую помощь раненым в полевых условиях.

Напомним, недавно в Винницкой и Херсонской областях стартовали военные учения. Кроме того, в Украине начались военные учения "Чистое небо" при участии авиации.

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