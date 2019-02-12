ВСУ на Донбассе отработали применение "Ураганов": опубликовано видео

Артиллерия пока отведена с передовой, но украинские военные тренируются наносить в случае необходимости удар по врагу

ВСУ на Донбассе отработали применение "Ураганов": опубликовано видео 2019-02-12T11:46:00+02:00 Донбасс Артиллерия пока отведена с передовой, но украинские военные тренируются наносить в случае необходимости удар по врагу

Украинские военные из подразделений реактивной артиллерии залпового огня "Ураган" провели учения по отработке действий выхода в район огневых позиций. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

По приказу командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева на одном из полигонов в районе ООС военные провели практическую тренировку подразделений реактивной артиллерии с РСЗО "Ураган". В частности, были отработаны действия пунктов управления реактивного артиллерийского дивизиона с выходом подразделений на огневые позиции и осуществлением наведения на цель.

"Поставленное задание "реактивщики" выполнили на оценку "хорошо", показав хорошее обучение и высокое профессиональное мастерство. Своими действиями они в очередной раз доказали способность быстро выдвинуться из района отвода (вооружений), совершать марш, развертывание в районе огневых позиций и точно наводиться на вражеские цели для их дальнейшего поражения", – рассказали военные.

Отметим, что, согласно договоренностям в Минске, артиллерия была отведена с передовой. ВСУ, в отличие от боевиков, не нарушают этот процесс, но проводят учений по быстрому развертываю отведенных сил.

Напомним, в октябре ВСУ получили партию "Ураганов". Тогда глава государства Петр Порошенко отмечал, что в течение 20 секунд данный вид РСЗО может сделать полный залп из 16 реактивных снарядов, которые гарантированно поразят цели на дальности до 35 км.

А на днях украинские военные проверили боевую готовность "Смерчей". Бойцы ООС также отработали задания на скорость перемещения установки и точность ее наведения.

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