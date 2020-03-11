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В Днепропетровской области семья через полгода нашла потерявшуюся собаку

11 марта, 16:39

Сергей Пономаренко

Животное жило в приюте, где его успели назвать другим именем

В Каменском Днепропетровской области семья через полгода нашла потерявшуюся собаку, сообщает "Ранок з Україною".

Волонтеры увидели раненого щенка на улице и привезли в приют. Здесь собаке дали имя Чарли. Собака жила в приюте, но при этом в соцсетях постоянно давали объявления о найденном животном. И в конце концов хозяева собаки увидели сообщение. Чарли, которого на самом деле зовут Бимка, сразу всех узнал.

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Ранее "Сегодня" рассказывали, как в Одессе пес встретился с хозяином после двух месяцев разлуки. Черно-белый маламут по кличке Бади потерялся в декабре.

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Все это время пес фактически жил на остановке, где в последний раз видел хозяина. И ждал, что тот выйдет из какой-нибудь маршрутки, в которых мужчина обычно передвигается по городу.

При этом на другом конце города искал своего пса одессит Сергей, о чем неоднократно писал в интернете. Сообщение заметили одесситы, и сообщили Сергею о том, где находится животное.

Также мы писали о том, как в США упавшую в Тихий океан немецкую овчарку нашли живой через пять недель.

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собака Днепропетровская область спасение животных каменское Ранок з Україною

Источник: Сегодня

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