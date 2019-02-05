В Днепропетровской области в гараже рухнула бетонная плита: есть погибший и пострадавший
Авария произошла при разборке конструкции гаража
В городе Зеленодольск Днепропетровской области при разборке конструкции гаража обрушилась бетонная плита. Один человек погиб, еще один пострадал, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
Трагедия произошла вечером 4 февраля в гаражном кооперативе "Монолит-2".
"При разборке конструкции неэксплуатируемого гаража произошло падение бетонной плиты, в результате чего погиб мужчина 1969 года рождения и был травмирован мужчина 1993 года рождения, которого госпитализировали работники скорой медицинской помощи в Апостоловскую центральную районную больницу", – рассказали в ГСЧС.
Напомним, недавно в одной из квартир жилого дома Днепра на 31-летнего мужчину во время ремонтных работ упала железобетонная плита, заблокировав при этом вход в помещение.
А во Львове на одной из строек бетонная плита придавила двух рабочих. ЧП произошло в момент погрузки на автомобиль. 22-летний львовянин скончался на месте происшествия от полученных травм. Второй пострадавший – 63-летний местный житель, получил открытую черепно-мозговую травму.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Днепропетровской области в гараже рухнула бетонная плита: есть погибший и пострадавший". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В центре Львова обвалился фасад дома и загорелся трамвай
В результате обвала штукатурки пострадал прохожий, а из горящего трамвая людей успели спасти
В центре Бердянска провалился асфальт: движение затруднено
Копы попросили местных жителей объезжать участок дороги, где провалился асфальт