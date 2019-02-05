В Днепропетровской области в гараже рухнула бетонная плита: есть погибший и пострадавший

Авария произошла при разборке конструкции гаража

Фото: ГСЧС в Днепропетровской области.

В Днепропетровской области в гараже рухнула бетонная плита: есть погибший и пострадавший //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/935/4e4/5c59354e4d2b2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/935/4e4/5c59354e4d2b2.jpg 2019-02-05T09:16:00+02:00 Днепр Авария произошла при разборке конструкции гаража

В городе Зеленодольск Днепропетровской области при разборке конструкции гаража обрушилась бетонная плита. Один человек погиб, еще один пострадал, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Трагедия произошла вечером 4 февраля в гаражном кооперативе "Монолит-2".





"При разборке конструкции неэксплуатируемого гаража произошло падение бетонной плиты, в результате чего погиб мужчина 1969 года рождения и был травмирован мужчина 1993 года рождения, которого госпитализировали работники скорой медицинской помощи в Апостоловскую центральную районную больницу", – рассказали в ГСЧС.

Напомним, недавно в одной из квартир жилого дома Днепра на 31-летнего мужчину во время ремонтных работ упала железобетонная плита, заблокировав при этом вход в помещение.

А во Львове на одной из строек бетонная плита придавила двух рабочих. ЧП произошло в момент погрузки на автомобиль. 22-летний львовянин скончался на месте происшествия от полученных травм. Второй пострадавший – 63-летний местный житель, получил открытую черепно-мозговую травму.

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