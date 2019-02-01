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В центре Львова обвалился фасад дома и загорелся трамвай

Сегодня, 15:51

В результате обвала штукатурки пострадал прохожий, а из горящего трамвая людей успели спасти

Фото: Facebook
В центре Львова обвалился фасад дома и загорелся трамвай //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/44e/557/5c544e5575262.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/44e/557/5c544e5575262.jpg Запад В результате обвала штукатурки пострадал прохожий, а из горящего трамвая людей успели спасти

Во Львове на ул. Дорошенко сегодня, 1 февраля, обвалился элемента фасада дома и травмировал пешехода.

"Мужчину доставили в 8-ю больницу. Место происшествия огорожено. Причины происшествия выясняет полиция", – сообщили в мэрии Львова.

По предварительной информации, у пострадавшего – гематома лобно-теменной области с левой стороны головы.

А вчера на улице Степана Бандеры патрульные заметили трамвай с которого шел дым. Инспекторы помогли эвакуировать пассажиров, а потом потушили возгорание автомобильным огнетушителем. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание в коммутационном ящике.

Напомним, недавно в центре Львова на тротуар обвалилась часть старинного балкона.

Ранее сообщалось, что во Львове, в жилом доме на улице Степана Бандеры обвалился балкон.

А в Коломые на ученика ПТУ рухнула бетонная плита – ЧП произошло на одной из "замороженных" строек города, куда два подростка отправились погулять.

 

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Тег пожар, обвал, трамвай, фасад

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