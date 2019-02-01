В центре Львова обвалился фасад дома и загорелся трамвай
В результате обвала штукатурки пострадал прохожий, а из горящего трамвая людей успели спасти
Во Львове на ул. Дорошенко сегодня, 1 февраля, обвалился элемента фасада дома и травмировал пешехода.
"Мужчину доставили в 8-ю больницу. Место происшествия огорожено. Причины происшествия выясняет полиция", – сообщили в мэрии Львова.
По предварительной информации, у пострадавшего – гематома лобно-теменной области с левой стороны головы.
А вчера на улице Степана Бандеры патрульные заметили трамвай с которого шел дым. Инспекторы помогли эвакуировать пассажиров, а потом потушили возгорание автомобильным огнетушителем. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание в коммутационном ящике.
Напомним, недавно в центре Львова на тротуар обвалилась часть старинного балкона.
Ранее сообщалось, что во Львове, в жилом доме на улице Степана Бандеры обвалился балкон.
А в Коломые на ученика ПТУ рухнула бетонная плита – ЧП произошло на одной из "замороженных" строек города, куда два подростка отправились погулять.
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