В Днепропетровской области в пункте приема металла разыгралась кровавая драма

В Марганце жестоко убили женщину. Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

По данным преступление произошло 20 февраля в местном пункте приема металла.

"Убитую работницу пункта сбора металлолома обнаружили прохожие и сообщили в полицию. Благодаря проведенным оперативно-розыскным мероприятиям в течение суток правоохранители установили и задержали молодую девушку, которая обоснованно подозревается в этом преступлении. Две женщины не могли прийти к согласию относительно стоимости сданного металлолома. В ходе конфликта 28-летняя клиентка схватила кухонный нож и начала наносить удары. Когда 67-летняя жертва умерла, она забрала из гаражного бокса около 10 000 гривен", – рассказали правоохранители.

На теле жертвы насчитали около семи колотых ранений в грудь, шею и живот. Задержанной грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Днепровском районе Запорожья произошло убийство 48-летнего мужчины: человека с ножевыми ранениями нашли в его собственной квартире по проезду Леваневского.

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