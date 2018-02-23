В Днепропетровской области в пункте приема металла разыгралась кровавая драма

Сегодня, 11:24

Полиция раскрыла детали преступления

Фото: полиция
Фото: полиция

В Марганце жестоко убили женщину. Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

По данным преступление произошло 20 февраля в местном пункте приема металла.

"Убитую работницу пункта сбора металлолома обнаружили прохожие и сообщили в полицию. Благодаря проведенным оперативно-розыскным мероприятиям в течение суток правоохранители установили и задержали молодую девушку, которая обоснованно подозревается в этом преступлении. Две женщины не могли прийти к согласию относительно стоимости сданного металлолома. В ходе конфликта 28-летняя клиентка схватила кухонный нож и начала наносить удары. Когда 67-летняя жертва умерла, она забрала из гаражного бокса около 10 000 гривен", – рассказали правоохранители.

На теле жертвы насчитали около семи колотых ранений в грудь, шею и живот. Задержанной грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Днепровском районе Запорожья произошло убийство 48-летнего мужчины: человека с ножевыми ранениями нашли в его собственной квартире по проезду Леваневского.

Ранее мы сообщали, что под Киевом на 10 лет осужден рецидивист, гражданин РФ. Мужчинав состоянии алкогольного опьянения во время ссоры со своей девушкой выстрелил ей в голову, от чего она скончалась.
убийство, полиция, марганец

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Источник:

"Сегодня"

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