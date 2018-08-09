В Днепропетровской области возведут экологичные дома, которые выдержат бомбежку

В Днепропетровской области планируют возводить инновационное недорогое и экологичное жилье.

Так, в поселке Егорино Царичанского района подыскали место для строительства дома, спроектированного под экстремальные условия: военные действия, стихийные бедствия и пожары. Зодчие уверяют, что такой тип жилья отличается высокой энергоэффективностью благодаря термоизоляционным особенностям грунта.

На подобные проекты, а также строительство и реконструкцию из облбюджета выделено около 1 млрд грн.

"Сегодня государство является крупнейшим заказчиком строительных проектов и реконструкций. Главная наша задача сегодня — полномасштабное развитие территорий, обновление инфраструктуры и подготовка квалифицированных кадров в сфере строительства", — говорит председатель Днепропетровского облсовета Глеб Прыгунов.

Напомним, в Минрегионе рассказали, когда в Украине начнется реконструкция устаревшего жилья. Министерство разработало первоначальный вариант нового закона о реконструкции ветхого жилого фонда, однако некоторые вопросы остаются открытыми. В частности, Минрегион еще не определил, какой процент жителей устаревших домов должен согласиться на отселение для проведения реконструкции.

Ранее мы писали, что в Украине появляются пенопластовые дома без фундамента. Разработчики домов-трансформеров уверяют, что такому жилью не нужен постоянный адрес.