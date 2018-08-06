В Украине входят в моду купольные дома

Но и у таких экзотических жилищ – есть недостатки

Юрты и яранги на современный лад. В Украине входят в моду дома-сферы или купольные дома. Похожие на хоббитские – эти жилища недорогие, экономичные и быстро строятся. Самый маленький – 4 метра в диаметре. Но и у таких экзотических жилищ – есть недостатки.

Легкий, но при этом устойчивый, недорогой и энергоэффективный. Купольный дом, говорят архитекторы, это технология будущего. Ярослав как раз присматривает себе такой.

Дома-сферы делают из блоков пенопласта, реже – из бетона. Самая распространенная технология — деревянный каркас. Его строят либо из секторов, которые расходятся от центра крыши до низа. Либо — собирают из треугольников, как соты.

В Бобровке Харьковской области Роман Богдашко спроектировал такой.

Главные опасения заказчиков, что всю мебель нужно делать под заказ — скругленной, архитектор сразу развеивает. Под куполом можно делать любую планировку. При этом бесполезной площади — ноль.

"При такой форме и при таком сочетании уходит на 30% строительных материалов меньше, чем при обычном строительстве дома. Прямоугольном или квадратно-гнездовом, как я их называю за счет того, что отсутствуют углы у здания. Но при этом вы получаете больший внутренний объем при той же площади, что и у прямоугольного дома", – рассказывает архитектор.

Для таких полусфер подходит любой тип фундамента. За счет формы их легко отапливать и охлаждать: воздух лучше циркулирует. Зимой – достаточно растопить камин, рассказывает хозяин дома.

"Этот дом очень экономный. То есть больших затрат в содержании он не требует. Даже зимой. Единственный недостаток этого всего дома, что фасадные окна находятся на высоте 3 метров – и их тяжело мыть", – делится Константин Степаненко, хозяин купольного дома.

По его словам, самой дорогой оказалась кровля и панорама из треугольных оконных рам. Но, говорит, расходы с лихвой компенсирует открывающийся вид.

Самый маленький купольный дом – 4 метра в диаметре. Самый большой – 15-ть. Это 200 квадратных метров на двух этажах. Но обойдется он дешевле, чем квартира в новостройке, уверяют строители.

"Порядка 300 долларов квадратный метр. Это включает в себя легкий фундамент, потом каркас, наружная обшивка, утепление и минимальная внутренняя обшивка. Также это быстрое строительство — каркасный дом — 3-4 месяца можно построить", – уверяет Максим Чукалин, директор фирмы по строительству купольных домов.

Между тем, около десяти тысяч британцев поселились на воде. Говорят, так дешевле и спокойнее. Подхватили идею рестораторы, и гостиницы. Они также строят плавучие дома для гостей и постояльцев.

Также итальянская компания Jet Capsule решила переключиться с производства яхт на проектирование сверхсовременного плавучего дома.