В Днепропетровской области задержали агитатора "русской весны"

Мужчине грозит от пяти до десяти лет лишения свободы

В Днепропетровской области служба безопасности Украины задержала пророссийского агитатора, который позиционировал себя как сторонник "российского казачества" русской православной церкви и монархизма. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, частный таксист из Днепра активно поддерживал оккупацию Крыма и Донбасса. Для дестабилизации политической ситуации в регионе он в социальных сетях агитировал за отделение области от Украины и "присоединение" к РФ на условиях федерализации. Также преступник поддерживал контакты с членами так называемых "казачьих формирований" террористов. Мужчина открыто демонстрировал на собственном авто агитацию символики страны-агрессора и пропагандировал клиентам идеи "русского мира".

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Во время обысков у задержанного изъяли запрещенную коммунистическую символику, георгиевские ленты, средства связи и компьютерную технику.

"В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия", – рассказали в СБУ.

Напомним, ранее в Черниговской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали куратора сети антиукраинских интернет-агитаторов.

Кроме этого, в Одессе разоблачили местного жителя, который через российские соцсети распространял антиукраинские материалы.

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