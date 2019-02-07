СБУ разоблачила куратора пророссийских интернет-агитаторов

В Черниговской области задержали организатора группы антиукраинских пропагандистов

СБУ задержала куратора антиукраинских интернет-агитаторов. Фото: СБУ

СБУ разоблачила куратора пророссийских интернет-агитаторов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c04/ef4/5c5c04ef492b4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c04/ef4/5c5c04ef492b4.jpg 2019-02-07T12:29:00+02:00 Другие регионы В Черниговской области задержали организатора группы антиукраинских пропагандистов

В Черниговской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали куратора сети антиукраинских интернет-агитаторов. Как выяснили оперативники, мужчина 1976 года рождения проводил антиукраинскую агитацию в социальных сетях по заданию российских спецслужб, сообщили в пресс-центре областного управления СБУ.

Было установлено, что подозреваемый, выполняя задания россиян, подыскал сообщников для распространения материалов, содержащих дискредитацию Украины и Вооруженных сил Украины, велась популяризация террористических организаций "Л/ДНР", а также содержались призывы к нарушению территориальной целостности нашей страны.

Сотрудники СБУ задокументировали, что от посредников, подконтрольных российским спецслужбам, агитаторы получали задание распространять фейковую информацию для манипулирования общественным мнением ради влияния на настроения избирателей во время проведения выборов президента Украины. Эти материалы агитаторы систематически размещали в социальных сетях.

Во время проведения обыска по месту жительства организатора, в одном из населенных пунктов под Черниговом, было изъято компьютерное оборудование, которое использовалось для распространения антиукраинских материалов.

В рамках открытого уголовного производства по статье "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", под процессуальным руководством прокуратуры следственные действия продолжаются, решается вопрос объявления фигуранту о подозрении. Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Напомним, ранее в СБУ подтвердили информацию о задержании экс-журналистки, которая была объявлена в розыск за сепаратистские призывы, сбежала в Россию, однако была выслана оттуда и задержана на пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области.

Также мы писали о том, как СБУ выдворила из Украины российскую пропагандистку. На родину выгнали работницу телеканала "Россия-24" Наталью Гончарову.

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