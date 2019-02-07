Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,22
31,09
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

СБУ разоблачила куратора пророссийских интернет-агитаторов

Сегодня, 12:29

В Черниговской области задержали организатора группы антиукраинских пропагандистов

СБУ задержала куратора антиукраинских интернет-агитаторов
СБУ задержала куратора антиукраинских интернет-агитаторов. Фото: СБУ
СБУ разоблачила куратора пророссийских интернет-агитаторов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c04/ef4/5c5c04ef492b4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c04/ef4/5c5c04ef492b4.jpg Другие регионы В Черниговской области задержали организатора группы антиукраинских пропагандистов

В Черниговской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали куратора сети антиукраинских интернет-агитаторов. Как выяснили оперативники, мужчина 1976 года рождения проводил антиукраинскую агитацию в социальных сетях по заданию российских спецслужб, сообщили в пресс-центре областного управления СБУ.

Было установлено, что подозреваемый, выполняя задания россиян, подыскал сообщников для распространения материалов, содержащих дискредитацию Украины и Вооруженных сил Украины, велась популяризация террористических организаций "Л/ДНР", а также содержались призывы к нарушению территориальной целостности нашей страны.

Сотрудники СБУ задокументировали, что от посредников, подконтрольных российским спецслужбам, агитаторы получали задание распространять фейковую информацию для манипулирования общественным мнением ради влияния на настроения избирателей во время проведения выборов президента Украины. Эти материалы агитаторы систематически размещали в социальных сетях.

Во время проведения обыска по месту жительства организатора, в одном из населенных пунктов под Черниговом, было изъято компьютерное оборудование, которое использовалось для распространения антиукраинских материалов.

В рамках открытого уголовного производства по статье "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", под процессуальным руководством прокуратуры следственные действия продолжаются, решается вопрос объявления фигуранту о подозрении. Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Напомним, ранее в СБУ подтвердили информацию о задержании экс-журналистки, которая была объявлена в розыск за сепаратистские призывы, сбежала в Россию, однако была выслана оттуда и задержана на пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области.

Также мы писали о том, как СБУ выдворила из Украины российскую пропагандистку. На родину выгнали работницу телеканала "Россия-24" Наталью Гончарову.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег СБУ, пропагандист, черниговская область, агитатор

Вы сейчас просматриваете новость " СБУ разоблачила куратора пророссийских интернет-агитаторов". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Суд арестовал выдворенную из РФ скандальную украинскую журналистку

18 января, 04:05

Бойко будет находиться в следственном изоляторе до 17 марта, при этом она имеет право обжаловать решение суда

В Запорожье СБУ разоблачила вражеского агитатора

17 января, 15:39

По данным спецслужбы, житель Запорожья действовал в интересах страны-агрессора

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Вступил в силу новый закон о валюте: что изменилось для украинцев и какие банки готовы продать валюту онлайн

Сегодня, 07:00

Теперь можно купить или продать валюту через интернет. Но заработает не везде и не сразу 

Украинцам начали урезать субсидии

Вчера, 07:00

За год «скидка» стала меньше на 200 грн. Эксперты: виноват рост доходов и снижение норм

Бюджет выборов-2019: сколько стоит стать президентом

5 февраля, 07:51

Нынешние выборы обойдутся политикам сравнительно недорого. Правда, это смотря с чем сравнивать

Четыре рабочих дня вместо пяти – ждать не так долго, как кажется

5 февраля, 07:43

Сколько работают люди в разных странах и кто в Украине уже может взять себе "лишний" выходной