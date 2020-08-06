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В Днепропетровской области женщине отдали тело ребенка в мусорном пакете: подробности скандала

6 августа, 08:36

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В морге заявили, что не будут зашивать тело девочки

В городе Каменское Днепропетровской области у местной жительницы ребенок появился на свет мертвым. Когда роженица пришла в морг, чтобы забрать тело умершей дочери и похоронить, медперсонал отдал ребенка в мусорном пакете вместе с хирургическими перчатками.

Об этом сообщает "Суспильне".

"Ее не зашивали, об этом мне сказал или санитар, или патологоанатом, который мне выдавал тело. Потому что когда я отдала всю атрибутику, он посмеялся надо мной, зачем вы все это привезли. Я ему объяснила, что я приехала за своим ребенком, чтобы забрать для захоронения, он сказал, что "вы шутите, мы таким не занимаемся, слишком маленькое тело – 31 сантиметр роста", это для них не человек, "поэтому вот вам пакет и идите домой, и так хороните". Я была вынуждена сама снимать руками все эти обрывки пакетов, чтобы можно было похоронить ребенка хотя бы без мусора", - сказала мать ребенка Ангелина.

В свою очередь начальник областного патологоанатомического бюро Петр Гриценко отметил, что подготовкой умерших к выдаче родственникам занимается младший медицинский персонал. Тела должны зашить, привести их в соответствующее состояние и переодеть в одежду, которую принесли родственники.

"У нас проходит проверка, потому что эта информация сегодня к нам поступила. Сейчас будет создана комиссия, которая будет всесторонне изучать, кто этим занимался и было ли это", - сказал он.

Напомним, ранее в Кропивницком произошел печальный, но курьезный случай – работники морга перепутали тела двух покойных бабушек.

Подобная ситуация произошла и в Фастове Киевской области. Родственникам из морга для прощания привезли тело чужого дедушки, так как родного похоронила другая семья.

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морг Днепропетровская область каменское
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