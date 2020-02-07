В Кропивницком работники морга перепутали покойников

Родственники одной из бабушек подмену не заметили

Фото: pixabay.com

В Кропивницком произошел печальный, но курьезный случай – работники морга перепутали тела двух покойных бабушек. Об этом сообщили в пресс-службе местной прокуратуры.

Родственники одной из женщин, чтобы ее захоронить, воспользовались услугами службы ритуальных услуг. Уже на кладбище близкие засомневались, их ли это родственница. Но, несмотря на все, бабушку похоронили.

Родные второй женщины подмену тела заметили сразу и обратились к правоохранителям. По факту инцидента начато досудебное расследование.

"Кировоградская местная прокуратура внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту ненадлежащего исполнения работниками морга и ритуальной службы своих профессиональных обязанностей (ч. 1 ст. 367 УК Украины)", – рассказали в прокуратуре.

Подобный случай недавно произошел в Фастове. Тут семье из морга для прощания привезли тело чужого дедушки, так как родного похоронила другая семья.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram