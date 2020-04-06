В горсовете Днепра сделали заявление по поводу фейков об угрозах владельцам собак

В мэрии заявили, что скриншоты в соцсетях лишь имитируют сообщения Филатова

Сообщения о том, якобы в Днепре владельцы собак получали угрозы и требования принудительной регистрации в КП "Зооконтроль", не соответствуют действительности.

Скриншот с этими тезисами, который опубликовали в Facebook, лишь имитировал сообщение мэра города Бориса Филатова и имеет неизвестное происхождение, говорится в заявлении городского совета.

"Обращаем внимание на то, что подобные высказывания никогда не публиковались градоначальником ни на личной, ни на официальной страницах. Такая информация никогда не распространялась ни одним из управлений и департаментов городского совета", - отметили в мэрии.

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В горсовете обратились к днепрянам с просьбой использовать только проверенную информацию из официальных источников.

"Учитывайте требования карантинных ограничений, которые из-за эпидемии коронавируса с 6 апреля введены по всей территории страны", – говорится в сообщении.

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Мэрия призвала представителей СМИ проверять данные, которые получают журналисты. Особенно когда это может привести "к раскачиванию ситуации в городе".

Напомним, что в Днепропетровской области проснулись змеи. В частности, представителей пресмыкающихся заметили в городе Новомосковск. При виде человека они, как правило, спасаются бегством. Впрочем, защищаясь, уж будет сильно шипеть и забрасывать голову назад, чтобы внушить страх своему "врагу".

Кроме того, в Харьковской области женщину, которую укусила гадюка, с помощью санитарного самолета доставили в медицинское учреждение.

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