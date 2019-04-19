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В Каменском открыли современный спортивный комплекс

Сегодня, 15:26

Для любителей спорта открыли футбольное поле, а также баскетбольные и волейбольные площадки

В Каменском открылся современный спортивный комплекс
В Каменском открылся современный спортивный комплекс. Фото: Информатор

В Днепропетровской области состоялось официальное открытие нового спортивного комплекса в городе Каменское. Новый спортивный объект появился на левом берегу возле школы №21.

На территории спорткомплекса уложили современный зеленый газон размером 100х70, установили зрительские трибуны, а также обустроили баскетбольную, волейбольную и скейт-площадки.

Заниматься на стадионе смогут и легкоатлеты – их готова принять зона воркаута. Любителей тенниса также ожидает сюрприз: на территории комплекса есть столы для пинг-понга и игры в шахматы и шашки.

Ранее мы писали, что во Львове, в густонаселенном "спальном" районе люди вышли на акцию протеста, поскольку на углу улиц Выговского и Кульпарковской началось масштабное строительство. Согласно документации, предоставленной застройщиками, здесь планируют соорудить торгово-развлекательный центр высотой около 12 метров и автопаркингом на 58 мест. В то же время, в том районе построили уже несколько ТЦ, но ни одной новой школы или детского садика.

Также сообщалось, что за годы независимости Украины во Львове почти в 10 раз выросло количество транспорта, но не было построено ни одного метра новой улицы. Например, ул. Ряшевская, которая должна была выйти к аэропорту, не достроена, правительство не дало денег. Улица Вернадского, благодаря которой планировали соединить Сыховский район и Автовокзал – кусочек сделали, и на этом остановились. Все начинали делать под Евро-2012. Но чемпионат прошел, и строительство закончилось.

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Тег спорт, спорткомплекс, каменское

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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