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В Кривом Роге из школы эвакуировали более 600 человек, есть пострадавшая: что произошло

15 января, 16:26

Пострадала ученица восьмого класса, которая была госпитализирована

/ Фото: Первый криворожский

В Кривом Роге из школы №115 эвакуировали детей и сотрудников после того, как в учебном заведении распылили газовый баллончик.

Как сообщили в областном управлении ГСЧС, инцидент произошел в Ингулецком районе. Из школы вывели 570 детей и 44 сотрудников – они успели выйти еще до прибытия спасателей.

Пострадала одна девочка, ученица восьмого класса. Отец девочки отказался от госпитализации и сам отвез дочь на осмотр в одну из больниц.

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Все помещения школы проветрили и продолжили учебный процесс. Обстоятельства происшествия выясняют полицейские.

Напомним, ранее в Кривом Роге мужчина ударил в лицо 11-летнего школьника, вследствие чего ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Полицейские начали досудебное расследование по факту нанесения телесных повреждений малолетнему.

Стоит добавить, что инцидент с газовым баллончиком раньше произошел в Харькове, где ученик 11 класса распылил в школе слезоточивый газ. По словам очевидцев, в начале пятого урока парень брызнул газом в лицо восьмикласснику, который заступился за девочку из 2-го класса, а после этого старшеклассник начал распылять слезоточивый газ по первому этажу.

А перед этим на Волыни 11-классник распылил в школе слезоточивый газ, тогда были эвакуированы более 500 учеников.

Также сообщалось, что в общеобразовательной школе города Надворная Ивано-Франковской области учеников принес в школу баллончик с перцовым газом и распылил его в помещении. В результате, одну из учениц увезли на "скорой" в больницу.

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школа школьник Кривой Рог ГСЧС Днепропетровская область газовый баллончик

Источник: Сегодня

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