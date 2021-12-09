В Кривом Роге мужчину посадят за подделку COVID-сертификата: сколько ему грозит

Мошенника уже признали виновным в совершении уголовного преступления

Злоумышленник продавал сертификаты по 1 200 гривен / Коллаж "Сегодня"

В Кривом Роге мужчину задержали с поддельным COVID-сертификатом. Его приговорили к 2 годам лишения свободы.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

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Детали

В начале ноября 2021 года возле рынка в Покровском районе Кривого Рога обвиняемый купил печать врача и больницы одной из областей Украины, а также флешку с готовыми бланками международного свидетельства о вакцинации.

На сайте объявлений злоумышленник разместил объявление о продаже международных свидетельств о вакцинации за 1200 гривен.

Наказание за подделку документов

Мужчину признали виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Теперь его лишат свободы на 2 года и 1 месяц.

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Под Киевом мошенники торговали фейковыми COVID-сертификатами

Более 500 поддельных печатей и около 3000 бланков – в Киевской области разоблачили подпольный центр по изготовлению фейковых СOVID-сертификатов и государственных документов.

50-летняя жительница села Софиевская Борщаговка совместно с 46- и 53-летним киевлянами организовала фирму, которая занималась подделкой документов для устранения препятствий при пересечении государственной границы Украины. К ним обращались граждане Украины и иностранцы.

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