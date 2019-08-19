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На границе Украины с Румынией произошла стрельба

19 августа, 20:17

Стражи границы пытались остановить внедорожник нарушителей

На границе с Румынией произошла стрельба: украинские пограничники применили оружие, чтобы остановить внедорожник нарушителей.

В результате был ранен пассажир "нелегального" автомобиля. Он в крайне тяжелом состоянии был доставлен в районную больницу.

Стрельба произошла около трех часов ночи, недалеко от села Шепит, рассказали "Сегодня" в Госпогранслужбе.

"Участок границы проходит вблизи населенного пункта. Дорога проходит рядом, и контрабандистам легко с транспортного средства через заградительный забор перекинуть табачные изделия и в дальнейшем их переправлять в сторону границы", – заявил пресс-секретарь Черновицкого пограничного отряда Сергей Бровко.

Патрулируя этот горный участок украинской-румынской границы, пограничники заметили внедорожник, который двигался в сторону границы. По требованию правоохранителей водитель не остановил автомобиль.

Тогда они сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, а после этого открыли огонь по колесам.

"Направив транспортное средство в сторону пограничников и ослепив их фарами, водитель пытался скрыться. Транспортное средство остановилось и от водителя стало известно, что в автомобиле находится раненный человек, теряет сознание. Учитывая, что водитель создал аварийную ситуацию, которая угрожала жизни пограничников, действия пограничного наряда по осуществлению предупредительных выстрелов и выстрела по колесам считаются верными, и соответствуют инструкции", – заверил Бровко.

Сейчас в инциденте разбираются Нацполиция и военная прокуратура. На место происшествия прибыл председатель Госпогранслужбы Украины, который уже заявил, что расследование этого дела берет под личный контроль.

Напомним, в Соломенском районе столицы в прошлом месяце произошла стрельба во дворе жилого дома . В результате ЧП пострадал парень, он получил ранение ноги.

Кроме этого, у супермаркета на Бессарабской площади Киева произошла стрельба. В полиции сообщили, что один из посетителей конфликтовал с покупателями, затем вышел на улицу, сделал несколько выстрелов вверх и скрылся. Позже появились кадры с места событий.

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Источник: Сегодня

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