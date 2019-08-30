В Кривом Роге на взятках погорели двое полицейских

Чиновникам грозит от трех до восьми лет лишения свободы

Фото: ГУНП в Одесской области

В Кривом Роге сотрудники СБУ разоблачили на злоупотреблениях и получении взяток двух оперуполномоченных одного из городских отделов Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В частности, оперативники задокументировали факт вымогательства полицейскими денег от двух жителей Кривого Рога. За 15000 гривен взятки чиновники обещали мужчинам повлиять на принятие решения по непривлечению их к уголовной ответственности за кражу технологического оборудования с теплоснабжающих предприятий. Фигурантов задержали у райотдела полиции во время получения второй части взятки.

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"В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества", – отметили в СБУ.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

В Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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