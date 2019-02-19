В Кривом Роге полицейские накрыли порностудию

Ежемесячно порнобизнес приносил организатору 200 тысяч гривен

Фото: ГУНП в Днепропетровской области.

В Кривом Роге полицейские накрыли порностудию Журавель Максим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/be2/cf2/5c6be2cf28a85.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/be2/cf2/5c6be2cf28a85.jpg 2019-02-19T13:16:00+02:00 Днепр Ежемесячно порнобизнес приносил организатору 200 тысяч гривен

В Кривом Роге правоохранители задержали организатора порнобизнеса, в котором "работали" восемь девушек-моделей. Об этом сообщили в центре коммуникации Национальной полиции в Днепропетровской области.

Как выяснилось, девушки раздевались перед камерами в квартирах, оборудованных специальной техникой. При помощи веб-камер модели оказывали клиентам, преимущественно иностранцам, услуги интимного характера. За "виртуальное удовольствие" они перечисляли деньги на счет организатора.









Во время обысков в квартирах, откуда велась съемка, правоохранители изъяли компьютерную технику, веб-камеры и документы.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 301 УК Украины ("Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов"). Организатору онлайн-порностудий вручено уведомление о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит лишение свободы на срок от 3-х до 7 лет. Решается вопрос о вручении подозрения по данному факту еще 8 лицам", – отметили в центре коммуникации ГУ НП области.

Напомним, недавно в Днепре правоохранители накрыли порностудию. Ее клиенты были граждане США и Европы.

Также мы сообщали, что в Киеве в квартире копы пресекли деятельность порностудии. Эротические видео девушки снимали в обычной квартире.

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