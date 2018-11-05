В Запорожье копы разоблачили домашнюю онлайн-порностудию: появились фото и видео

В Запорожье полицейские разоблачили очередную порностудию, в которой девушки-модели за деньги демонстрировали перед веб-камерами свои "прелести".

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, копы получили оперативную информацию о том, что группа лиц в Запорожье занимается съемкой и распространением порно.

Во время досудебного расследования было установлено, что студию организовал 25-летний житель Кривого Рога, который пользовался помощью еще двух человек. Ими была арендована квартира и куплено необходимое оборудование.











К съемкам привлекались 12 моделей в возрасте от 18 до 31 года, которых организаторы подыскивали среди своих знакомых. Предварительно известно, что за время работы студии ее "владельцы" получили 300 тысяч гривен.

Во время обысков были изъяты доказательства преступной деятельности – компьютеры, мобильные телефоны, веб-камеры и другие вещественные доказательства. Открыто уголовное производство, в полиции решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.

Напомним, ранее в Харькове полиция задержала мужчину, который занимался распространением в сети видео с детским порно.

А в Кривом Роге разоблачили семейную пару, которая насиловала свою четырехлетнюю дочь, снимала это на видео и продавала в сети.