В Кривом Роге пострадавшие от урагана получат денежную компенсацию

На этой неделе материальную помощь получили 26 семей

Фото ГСЧС.

В Кривом Роге горожанам, которые пострадали от непогоды, выплатят денежную компенсацию. За причиненный ущерб мэрия из резервного фонда выплатит им от 500 до 10 тысяч гривен.

Как сообщили в пресс-службе Криворожского городского совета, на этой неделе материальную помощь получили 26 семей. Кроме того, по городу организована доставка стройматериалов, сформированы бригады для ремонтно-восстановительных работ.

В горсовете также подчеркнули, что районные комиссии сейчас собирают заявления пострадавших от урагана и определяют предварительный ущерб.

"В счете уже указана помощь, выданные стройматериалы для проведения ремонтно-восстановительных работ: шифер, гвозди, кирпичи, доски и прочее. На сегодняшний день специалисты управления труда и соцзащиты Центрально-Городского района приняли 13 заявлений от жителей, еще 13 заявлений приняло Саксаганское управление на выделение материальной помощи", – рассказали в городской мэрии.

Напомним, 2 июля в Кривом Роге непогода натворила много беды. Тут были повреждены крыши 36 жилых домов и дома культуры, а ветер повалил около 190 деревьев. Кроме того, в городе сыпал град величиной с абрикос, а ливень моментально превратил улицы в бурные потоки. Машины буквально плавали по дорогам города, а электротранспорт на несколько часов останавливался. Жертвами стихии в городе стали три человека.

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