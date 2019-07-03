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Непогода натворила беды в Николаевской и Днепропетровской областях: появилось видео

3 июля, 09:59

Ливень превратил улицы Кривого Рога в бурные потоки


В большинстве регионов Украины вчера бушевала непогода. Больше всего от погодного апокалипсиса пострадали Днепропетровская и Николаевская области.

В частности, в Николаевской области прошел мощный ураган. Без электроснабжения в регионе остался 41 населенный пункт. Особо сильный ветер ночью почувствовали жители Первомайска.

А вот в Днепропетровской области из-за непогоды больше всего пострадал Кривой Рог. Тут вчера с неба сыпал град величиной с абрикос, а ливень моментально превратил улицы в бурные потоки. Машины буквально плавали по дорогам города, а электротранспорт на несколько часов останавливался. В некоторых местах вода залила здания на целый метр.

Кроме того, возле одного из домов упали два старых тополя и повредили более десятка автомобилей. Без света в городе остались несколько районов. Из-за перепадов напряжения в одной из высоток остановился лифт с беременной женщиной: ее освобождали спасатели.

Кроме того, накануне вечером мощный ураган пронесся в Винницкой области. Без электроснабжения в регионе остались сотня сел и городков.

Мы уже сообщали, что в Украине из-за ухудшения погоды в 13 регионах без электроснабжения остались 525 населенных пунктов. Больше всего беды сильный ветер, дождь и град натворили в Днепропетровской, Черниговской, Винницкой, Николаевской и Черновицкой областях. 

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Тег ураган, непогода, последствия, николаевская область, Кривой Рог, Днепропетровская область

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