В Кривом Роге прошел "сказочный" велозабег

В Кривом Роге по улицам города проехали сказочные персонажи на велосипедах, во время которого активисты поздравили детишек с зимними праздниками.

Как сообщает "Ранок з Україною", малыши из детских домов зачитали стихи и спели колядки, а за это получили подарки и возможность сделать фото с Дедом Морозом, Снегурочкой, гномом, крысой и драконом.

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Напомним, ранее ко дню святого Николая супруга президента Украины Елена Зеленская подготовила праздничный подарок детям, а сам глава государства накануне Дня святого Николая пригласил на чаепитие двух детей, родители которых погибли на Донбассе.

Артем Кирилюк и Никита Баула ранее мечтали увидеть Владимира Зеленского, и их желание сбылось. Он пригласил их в свой кабинет, чтобы показать, где и как работает. Маленькие гости расспрашивали его о съмках в кино, трудно ли управлять страной.

"Самое сложное – оставаться человеком, работая президентом. А еще самое сложное дело сейчас у вас, так как обучение и образование – это большой фундамент. Без качественного образования нельзя стать интеллигентным и интеллектуальным человеком. С другой стороны, неважно, какая работа, если ты готов к ней", – сказал Зеленский.

Также детей интересовал вопрос нормальных дорог в Украине и победы над коррупцией, на что президент предложил им спросить об этом прямо у премьер-министра Алексея Гончарука и главы СБУ Ивана Баканова по телефону.

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