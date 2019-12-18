Ко дню святого Николая Елена Зеленская подготовила праздничный подарок детям

/ Фото: president.gov.ua

19 декабря в день Святого Николая супруга президента Елена Зеленская организует сказочный праздник для социально незащищенных детей.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Накануне Дня святого Николая Дом с химерами превратился в "Дом таинственного Н...", чтобы дать возможность детям, которым не хватает сказки в жизни, окунуться в сказку во время новогодне-рождественских праздников.

"Дети, лишенные родительской опеки, воспитанники детских домов и интернатов, дети погибших военнослужащих и дети с особыми потребностями. Дети, детство которых, к сожалению, совсем не беззаботное и не безоблачное. Именно им мы хотели подарить маленькое чудо и создали для них этот благотворительный проект", – отметила супруга президента Украины Елена Зеленская.

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Официальная резиденция на некоторое время стала настоящей сказочной локацией, где будет разворачиваться сюжет новогоднего детектива. Приглашенные дети смогут не только наблюдать за событиями в здании, но и станут их непосредственными участниками. Сказка – не просто спектакль, а постоянный интерактив, путешествие по комнатам Дома с химерами, в течение которого дети вместе с главными героями выполняют задания, решают головоломки, ищут подсказки и раскрывают тайну.

Первая леди отмечает, что этот проект – премьерный, пилотный: "Мы пока тестируем такой формат. Если он понравится детям, я хотела бы сделать это событие традиционным и доступным для большего количества детей".

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По словам режиссера проекта Елены Коляденко, было желание сделать что-то нестандартное, необычное. "Это уникальный проект и уникальное место. Ведь Дом с химерами уже сам по себе – нереальный. Жанр детектива тоже не случаен. На самом деле замысел очень светлый и яркий, а с первой леди легко работать, она вдохновляет и не ограничивает творческие идеи. Поэтому собрать команду единомышленников было легко", – рассказала о ходе подготовки действа Елена Коляденко.

Планируется, что Дом с химерами посетят более 1 тыс. детей в возрасте от 7 до 12 лет, пригласить которых помогало Министерство социальной политики.

Ранее супруга украинского президента Владимира Зеленского опубликовала фотографии с поездки в Азербайджан. В Баку первая леди Украины прилетела в элегантном образе, который состоял из плетенного свитера, классических брюк и пальто-oversize украинского бренда The Coat by Katya Silchenko.

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