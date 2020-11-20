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Гуляли босиком: что увидели соцработники в доме найденных на улице Кривого Рога малышей (видео)

20 ноября, 22:40

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко

Когда соцработники пришли в квартиру к семье, то ужаснулись, увидев условия, в которых жили дети

В Кривом Роге прохожие заметили голодных, плохо одетых, босых детей пяти и двух лет. Соцработники пришли в квартиру, где они жили и ужаснулись от увиденного. Корреспонденты "Сегодня" узнали о том, в каких условиях жила семья.

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Беспорядок на кухне и объедки в холодильнике. Такие фото социальные работники сделали в квартире матери-одиночки. Дети спали на сломанном диване. Их вещи были грязные и повсюду разбросаны. К тому же жилье — аварийное.

"Мать детей находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ее поведение было неадекватное: приступы агрессии менялись плачем, а затем угрозами совершить самоубийство и криками с применением ненормативной лексики", — сообщили в соцслужбе.

Видео: Сегодня

Детей — Ярослава и Софию — сразу отдали на обследование в больницу. Через месяц после изъятия малышей на пороге дома "Сегодня" встречает их отец. Официального брака с сожительницей у него нет. Мужчина оправдывается: в доме сразу навели порядок. И, говорит — детей хочет вернуть.

"Вот я похож на наркомана, скажите мне? Она ходила, анализы сдавала, детей когда забрали. Даша у меня хорошая девочка, она грамотная, у нее два высших образования, просто вот так руки опустились, ничего не хочет делать. Она работает, за 50 гривен убирает больше, чем вот здесь. В доме у нее вот так руки опускаются, бывает с каждым. Я им детей не отдам и буду бороться до последнего", — говорит отец детей Максим Волошин.

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Соседи – немногословны. Говорят: семья живет в этом доме всего год. На людях появлялись редко.

"Я детей не видела и не видела, чтоб дети были с ними. Я их не знаю", — говорит соседка Наталья Бузанинкова.

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А вот в службе защиты детей семью знают хорошо. Рассказывают: мать тоже выросла в семье, которая находилась на учете.

"Она должна создать абсолютно все условия, сделать так, чтобы детям было комфортно. Кстати, ей надо пройти лечение, поскольку она зависима", — говорит руководитель городской службы по делам детей Саксаганского исполкома Ирина Сыворотка.

Между тем в полиции на мать составили административные протоколы. Ей грозит штраф до 1700 грн за невыполнение родительских обязанностей. А дети пока в больнице. Им делают прививки. Позже направят в детский дом. Отдадут ли их родителям, будет известно после повторного визита комиссии.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как в Одессе пьяная мать оставила сына со своими собутыльниками и забыла об этом. Вспомнив про ребенка, женщина обратилась в полицию.

Также мы писали о том, как в Хмельницкой области 15-летний подросток через суд добился лишения отца и матери родительских прав, а также выплаты от них алиментов.

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дети Кривой Рог родительские права соцработники Днепропетровская область

Источник: Сегодня

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