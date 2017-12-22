В Кривом Роге ветеран АТО объявил "войну" школьным поборам

Вчера, 17:22

Мужчина пытается доказать, что деньги собирают незаконно


В Кривом Роге в суде рассматривают беспрецедентный иск. Ветеран АТО, бывший председатель родительского комитета, а также папа одной из школьниц, пытается доказать, что педагоги не имеют права собирать с родителей деньги. Сами же педагоги уверяют, что претензии родителей беспочвенны. По их словам, в фонд школы деньги два года уже не собирают. Исключение – срочные ремонты. 

Напомним, в Мелитополе школьницы угрожали убить девочку за 10 гривен

Кроме того, школьница изуродовала одноклассницу, залив кислоту в ее музыкальный инструмент.

Также напомним о смертельно опасной забаве, которая пришла на смену "Синему киту" – подростков затягивают в "Красную сову", обещая за выполнение суицидальных заданий мифический приз. По словам Уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебы в Facebook, игра создана по аналогии с "Синим китом", но главной целью "совы" заявлено 12 дней без сна, за которые участник якобы получит приз.

Кураторы "Красной совы" через соцсети дают задания детям, вступившим в "группу смерти" через соцсети: им отравляют ссылку, по которой нужно перейти, и узнают домашний адрес ребенка для дальнейшего шантажа.
деньги, школы, кривой рог

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Источник:

"Сегодня"

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