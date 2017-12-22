Кошелек Одессы 2018: как планируют потратить миллиарды

В год Собаки больше всего денег планируют потратить на образование и стройки, а на культуру выделили почти вдвое меньше

Одесские чиновники обнародовали главный финансовый документ — проект бюджета города на 2018-й. Местные избранники приняли смету во время последней сессии. "Сегодня" выяснила, как планируют потратить миллиардные поступления (см. инфографику).

С полным текстом финансового документа можно ознакомиться на официальном сайте горсовета omr.gov.ua. Впрочем, как неоднократно говорили во время сессии, в начале 2018-го в бюджет могут внести изменения, учитывая особенности составления государственной казны.

По нынешней смете, едва ли не наибольшей суммой будет располагать образовательная сфера. Так, 1,735 млрд грн пойдут на выплату зарплат, 211 млн грн — на оплату коммунальных услуг, еще 31,7 млн грн — на развитие. "Просьба внести в расходы бюджета развития 55 млн грн, которые сегодня необходимы школам и детсадам нашего города после проверок пожарной безопасности", — обратилась к чиновникам глава фракции "Самопомич" в горсовете Анна Позднякова. Ее заверили, что необходимые деньги выделят.

Больше средств, чем на образование, вписали в графу "Экономическая деятельность", в которую среди прочего входят строительство, транспорт, поддержка бизнеса и сельское хозяйство — 3,067 млрд грн. Меньше всего, согласно документу, достанется сфере физкультуры и спорта.

ДЕНЬГИ "В РУКИ". Самым крупным распорядителем средств стал департамент финансов, которому предстоит освоить 2,365 млрд грн. Из сметы следует, что 611 тыс. грн финансисты должны направить на повышение энергоэффективности, 30 млн грн — в резервный фонд, а 1,97 млрд грн — на "другие мероприятия по социально-экономическому развитию территорий".

"Более миллиарда из них — нераспределенные расходы бюджета развития. Их мы будем постатейно, пообъектно распределять на следующей сессии", — пояснила "Сегодня" директор департамента финансов Светлана Бедрега, подчеркнув, что судьба этих средств во многом зависит от государственного бюджета, который на момент утверждения городского не был принят.

А вот наименьшую сумму "доверили" департаменту аналитики и контроля, которому предстоит повысить квалификацию сотрудников на 10 тыс. грн, выплатить 3,5 млн грн зарплат и еще 150 тыс. грн потратить на развитие.

ПРОГРАММЫ. Что касается целевых программ, то тут, по наблюдениям "Сегодня", самой "богатой" станет программа по предоставлению социальных услуг и помощи незащищенным слоям населения. На ее реализацию предусмотрели 285,9 млн грн. Еще 172,8 млн грн получит программа "Здоровье". В муниципалитете подчеркивают, что средства распределили в соответствии с медицинской реформой.

"Эти деньги не включают в себя зарплату работников, которая будет финансироваться за счет госбюджета. Это закупки нового оборудования и дополнительное стимулирование семейных врачей. Например, у нас есть статья программы "Здоровье", согласно которой семейный врач за каждый впервые выявленный случай туберкулеза получает по 2000 грн", — рассказала нам пресс-секретарь горздрава Алена Вельможко.

Всего 686 тыс. грн выделили на программу "Я — одессит, патриот Украины", направленную на национально-патриотическое воспитание юных горожан. На программу занятости населения собираются потратить 728 тыс. грн.

БЕЗ ПАНИКИ. Впервые за каденцию нынешнего горсовета запланированные расходы почти на 200 млн грн превышают доходы. "Это нормально. Наши местные бюджеты всегда сбалансированы, они не могут быть с дефицитом. Дефицит может быть только на сумму заимствования, то, что мы и показываем", — заверила нас Бедрега, отметив, что городскую смету также проверяют облфинуправление и Министерство финансов. Вторят Бедреге и эксперты, говоря, что паниковать не стоит.

"Это нормально, если брать в целом бюджет. Я думаю, эту разницу есть чем ликвидировать", — считает доктор экономических наук Василий Попович. С ним согласен и экономист Эдуард Каражия. Он напоминает, что бюджет — плановый документ, который может измениться. "Нельзя учесть все доходы, которые появятся в течение года. Предприниматели могут работать лучше, туристов может приехать больше, зарплата может стать выше — все это может дать дополнительный доход", — говорит эксперт, но отмечает, что в обратной ситуации — снижении доходов — придется отказываться от каких-то программ или брать кредиты.