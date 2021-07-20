В Кривом Роге задержали пациента психбольницы, подозреваемого в убийстве санитара

Подозреваемого задержали в 50 км от места преступления. Фото: коллаж "Сегодня"

Правоохранители Кривого Рога задержали больного шизофренией, подозреваемого в убийстве 54-летнего санитара Гейковской областной психоневрологической больницы и сбежавшего из учреждения. Об этом сообщила пресс-служба полиции Днепропетровской области во вторник, 20 июля.

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Беглец был обнаружен в частном доме села Зеленое, недалеко от Ингульца, в 50 км от места преступления. От полицейских подозреваемый прятался под кроватью.

По факту убийства 54-летнего медработника открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") УК Украины

Напомним, 19 июля в Гейковской областной психоневрологической больнице под Кривым Рогом пациент убил медбрата и сбежал, в связи с чем в Криворожском районе был введен план-перехват.

По информации главврача Гейковской психоневрологической больницы Николая Жука, пациент болен шизофренией.

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"Ему 21 год, инвалид второй группы, находился у нас на лечении более двух месяцев. Состояние никогда не было стабильным, периодически ухудшалось. В 3 часа ночи он вышел из палаты покурить, изменилось состояние, был возбужден. Санитар к нему подошел, он схватил стул, сломал и ножкой от стула ударил его в висок", – сказал медик.

Подозреваемый ранее был осужден за угон автомобиля и отбывал условный срок.

Ранее сообщалось, что в Белгороде-Днестровском Одесской области из психиатрической больницы выписывают пациентов – родственники шокированы и боятся оставаться дома со своими больными родными.

Новости "Сегодня" также передавали, что в Харькове задержали психбольного, подозреваемого в зверском убийстве матери.