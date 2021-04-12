Ограбили и изнасиловали. В Никополе убили известного волонтера Анжелу Мончинскую – СМИ

На женщину напал охранник заведения, где она, предположительно, работала

Сегодня в Никополе убили известного волонтера Анжелу Мончинскую. Ей был 51 год. Предположительно, на нее напал охранник подпольного игрового клуба, где она работала администратором.

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Об этом сообщает "Никопольская правда".

Анжела Мончинская. Фото: nikopolpravda.com.ua

Как сообщает издание со ссылкой на источники, игровой клуб находился по улице Электрометаллургов, охранник заведения напал на женщину-администратора, изнасиловал, ограбил ее, а также забрал все деньги из кассы. Женщине он нанес несколько травм, от которых она скончалась в реанимации. Мужчина же решил скрыть следы своих преступлений и поджег помещение.

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Как сообщает "Информатор" со ссылкой на правоохранителей, 12 апреля в 5:40, в полицию поступило сообщение от фельдшера скорой медицинской помощи о том, что в травматологическое отделение доставили женщину – позже выяснилось, что это Анжела Мончинская – с телесными повреждениями после пожара, который случился на улице Электрометаллургов.

Анжела Мончинская. Фото: nikopolpravda.com.ua

Женщина скончалась, не приходя в сознание.

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Подозреваемого в убийстве задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 25-летний житель Никопольского района.

Анжела Мончинская. Фото: nikopolpravda.com.ua

Злоумышленнику объявили о подозрении по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Следствие продолжается.

Анжела Мончинская известна тем, что неоднократно ездила на фронт и помогала военным.

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Ранее сообщалось, что в Киеве жестоко убили известного крымского волонтера.

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