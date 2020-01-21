В Никополе возле школы неизвестный напал на девочку: появилось видео

Фото из открытых источников (иллюстрация)

В Никополе возле одной из школ неизвестный злоумышленник напал на девочку. Ребенку удалось вырваться и убежать.

Как сообщили в отделе управлении Нацполиции Днепропетровской области, заявлений ни от родителей ребенка, ни от администрации школы не поступало, сообщает NikopolNews.

Копы уже выяснили имя девочки, а сотрудники ювенальной превенции взялись за выяснение всех обстоятельств происшествия.

Между тем, в Сети было опубликовано видео нападения на девочку, которую опубликовали в местном паблике. На записи видно, как на маленькую девочку нападает взрослый мужчина. К счастью, ребенку удается вырваться и убежать.

После публикации материала в комментариях появилась информация о том, что этот же мужчина в тот же день напал на двоих других детей в районе средней школы №3 – учеников второго и третьего класса.

Школьники рассказали об этом родителям, когда вернулись домой, – дети были перепуганы и плакали.

Напомним, 19 декабря Верховная Рада проголосовала за введение реестра педофилов, доступ к которому будут иметь правоохранители и сотрудники учебных учреждений.

Кроме того, ранее Верховная Рада отклонила закон о химической кастрации педофилов. Этот закон ранее вызвал волну негодования у экспертов. Некоторые указывают, что шансы жертв такого "лечения" (химической кастрации) выиграть суд против Украины очень высоки. Также отмечается, что не все подобные преступники больны педофилией. Читайте подробнее в материале "Сегодня": Каким будет контроль над педофилами в Украине: химическая кастрация, реестр и сроки.

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