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В парке Днепра обнаружили змеиное кубло: что сделали с хладнокровными (фото)

5 апреля, 11:57

Татьяна Очеретяна

Прохожий вызвал на место спасателей

Житель Днепра на проспекте Героев у пешеходной дорожки нашел змеиное гнездо и вызвал спасателей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Звонок поступил днем, в 11:46. По указанному адресу прибыли сотрудники подразделения аварийно-спасательной части в составе 4 человек и 1 единицы техники.

"Сегодня поступило сообщение, что на Набережной Победы у тротуара находятся змеи. Личным составом аварийно-спасательной части обнаружено около 20 пресмыкающихся, а именно водяных ужей", – написал начальник ГСЧС в Днепропетровской области Андрей Кульбач.

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Поскольку ужи не представляют угрозы для человека, сотрудники Службы спасения решили не трогать их.

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По словам Андрея Кульбача, змеи находились в своей естественной среде. Тем не менее он предупредил о том, что весной они особенно активны. Поэтому следует быть осторожными, чтобы избежать неприятной встречи с пресмыкающимися.

Напомним, что в Днепропетровской области проснулись змеи. В частности, представителей пресмыкающихся заметили в городе Новомосковск. При виде человека они, как правило, спасаются бегством. Впрочем, защищаясь, уж будет сильно шипеть и забрасывать голову назад, чтобы внушить страх своему "врагу".

Кроме того, в Харьковской области женщину, которую укусила гадюка, с помощью санитарного самолета доставили в медицинское учреждение.

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