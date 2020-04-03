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В парках Днепра в разгар коронавируса проснулись змеи (фото)

3 апреля, 13:14

Татьяна Очеретяна

Предположительно, такая активность змей связана с отсутствием людей в парках

В парке Днепра во время карантина в связи с коронавирусом начинают просыпаться змеи, фото доказательств опубликовал очевидец в соцсетях.

"Змейка в парке", – подписал он свой пост.

На кадрах видно, уж лежит на ступеньках. Впрочем, многие пользователи сети пишут, что это опасная змея – ядовитый полоз. Кроме того, комментаторы связали такую резкую активность рептилий с отсутствием людей на улице.

"Под ступенями их там сотни", "Люди ушли – змеи пошли", "Похоже на ядовитую, так что аккуратно!", "Людей нет, живность вышла погулять!", – пишут люди.

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"Сезон открылся, проснулись, в этом году будет их очень много, у людей карантин, травить некому, боятся им нечего, будьте аккуратны у кого свои дома, дачи, огороды", - написал Алексей Сущенко.

"Еще пару месяцев карантина: по парку будут ходить олени, дикие кабаны, лось...", "ещё один, нет тут гадюк, это Natrix tessellata, уж водяной. Их тысячи тут лазят", - также писали в комментариях под постом.

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Отметим, что с 3 апреля в Днепре закрыли все парки. На некоторых из них уже разместили предупредительную ленту.

Городские власти сообщили, что детские и спортивные площадки, скверы и парки будет патрулировать полиция и Нацгвардия. Нарушителям выпишут штрафы.

"Мы не можем поставить у каждой площадки полицейського, муницыпала или человека с дубинкой. Людям надо объяснять, здесь в первую очередь мы надеемся на сознательность людей. Разумеется, штрафы 17 тыс грн, но мы не можем по дворам устраивать рейды и ловить мамочек с детьми, люди просто должны понимать", — пояснил городской голова Борис Филатов.

Напомним, мэр Днепра Борис Филатов отчитался о мерах, которые предпринимаются для противодействия распространению коронавируса, а также для преодоления последствий болезни. Также он объяснил, зачем в городе выкопали 600 могил.

Кроме того, в Днепре глава ОСББ замуровала котов, паникуя из-за коронавируса. Женщина решила, что коты разносят коронавирус, и их нужно замуровать.

Также смотрите, действительно ли бактерицидные лампы спасают от коронавируса:

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Днепр карантин змеи парк коронавирус

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