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В парке Днепра отдыхающие заметили крупную змею (фото)

8 июля, 06:06

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Пресмыкающееся пришлось ловить спасателям

В одном из скверов Днепра отдыхающие заметили необычного посетителя – крупную змею. Ловить пресмыкающееся приехали спасатели.

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Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, сообщение о том, что по улице Набережная Победы на территории сквера "Прибрежный" нашли змею, им поступило вечером. На место направили спасателей Аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Прибыв в парк, работники ГСЧС с помощью специального инструмента отловили пресмыкающееся длиной примерно 0,8 м и вывезли его за пределы города.

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"К работам привлечены 4 человека личного состава и 1 единица аварийно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области", - добавили в ГСЧС.

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Напомним, не так давно в Днепре в квартиру на первом этаже многоэтажки заползла змея. Ловить пресмыкающееся пришлось спасателям.

Также мы рассказывали, что ученые в Южной Америке обнаружили подтверждение того, что первые 70 миллионов лет своего развития змеи обладали небольшими, но идеально сформированными задними лапами.

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фото Днепр спасатели парк змея ГСЧС

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