В топлес-клубах Кривого Рога устроили гнезда разврата (фото)

/ Фото: Нацполиция

В Кривом Роге в стриптиз-клубах на протяжении года клиентам предлагали за дополнительную плату получить "дополнительные услуги".

Как сообщили в управлении Нацполиции Днепропетровской области, гнезда разврата разоблачили в ходе обысков – были изъяты деньги, мобильные телефоны, компьютерную техники, черновые записи и другие вещественные доказательства.

"Женщины в возрасте от 18 до 30 лет за денежное вознаграждение в 600 гривен за час оказывали услуги сексуального характера клиентам развлекательных заведений. Треть денег они оставляли себе, а остальное отдавали администраторам", – говорится в сообщении.

Как выяснили стражи порядка, ежемесячные доходы этих борделей превышали миллион гривен.

На "сотрудниц" этих клубов были составлены административные протоколы по статье "занятие проституцией", а относительно организаторов этих заведений ведется расследование по уголовному производству по статье "сутенерство".

Напомним, мы писали о разоблачении борделя в Киеве, который был замаскирован под стриптиз-клуб. Как сообщили в полиции, члены преступной группы обосновались на Большой Васильковской, а клиенты, которые посещали заведение, за денежное вознаграждение получали дополнительный "сервис" в виде интимных услуг.

Кроме того, не так давно в Днепре и Ровно полицейские прекратили работу четырех порностудий.

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