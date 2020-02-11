В топлес-клубах Кривого Рога устроили гнезда разврата (фото)

В Кривом Роге в стриптиз-клубах на протяжении года клиентам предлагали за дополнительную плату получить "дополнительные услуги".
Как сообщили в управлении Нацполиции Днепропетровской области, гнезда разврата разоблачили в ходе обысков – были изъяты деньги, мобильные телефоны, компьютерную техники, черновые записи и другие вещественные доказательства.
"Женщины в возрасте от 18 до 30 лет за денежное вознаграждение в 600 гривен за час оказывали услуги сексуального характера клиентам развлекательных заведений. Треть денег они оставляли себе, а остальное отдавали администраторам", – говорится в сообщении.
Как выяснили стражи порядка, ежемесячные доходы этих борделей превышали миллион гривен.
На "сотрудниц" этих клубов были составлены административные протоколы по статье "занятие проституцией", а относительно организаторов этих заведений ведется расследование по уголовному производству по статье "сутенерство".
Напомним, мы писали о разоблачении борделя в Киеве, который был замаскирован под стриптиз-клуб. Как сообщили в полиции, члены преступной группы обосновались на Большой Васильковской, а клиенты, которые посещали заведение, за денежное вознаграждение получали дополнительный "сервис" в виде интимных услуг.
Кроме того, не так давно в Днепре и Ровно полицейские прекратили работу четырех порностудий.
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